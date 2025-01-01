Первые инженерно-строительные классы открылись в школах Перми Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

По инициативе краевого министерства строительства и при участии ведущих застройщиков региона в текущем году в школах Перми (№42 и «Мастерград») было решено открыть инженерно-строительные классы для вовлечения молодежи в строительную отрасль.

Образовательная программа рассчитана на учеников 8-11 классов. Помимо углубленного изучения профильных дисциплин, предусмотрены практические занятия: встречи с экспертами строительной сферы, мастер-классы и ознакомительные экскурсии на строительные площадки, сообщили в пресс-службе Минстроя.

Классы оборудованы современным профессиональным оборудованием. Строительные фирмы предоставили оптические нивелиры, лазерные дальномеры, 3D-уровни, сварочные аппараты и даже компактные бетономешалки для проведения практических занятий. Школьники уже приступили к освоению предоставленных инструментов.

Данная инициатива реализуется в сотрудничестве с ведущими строительными объединениями Прикамья, такими как «Пермские строители» и «Гильдия Пермских строителей», а также предприятиями и застройщиками региона: «СтройПанельКомплект», «ИНГРУПП-Девелопмент», «Город мечты», «Унистрой», и крупными подрядчиками социальных объектов региона «Парма», «Рекон-строй». Поддержку проекту оказывает Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и строительный колледж.

