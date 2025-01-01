Поезд Победы «Молотов» снова приедет в Пермь Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В ближайшие выходные Пермь снова примет «Поезд Победы «Молотов», сообщили в пресс-службе краевого правительства. Он будет стоять на железнодорожном вокзале Пермь II 20 и 21 сентября с 12:00 до 17:00.

Главное отличие от федерального Поезда Победы в том, что выставочный комплекс «Поезд Победы «Молотов» в основном состоит из настоящих железнодорожных вагонов, относящихся ко времени Великой Отечественной войны. Особую ценность представляют сохранившиеся вагоны эвакуационного поезда, являющиеся единственными в своем роде в России.

Выставочный комплекс состоит из десяти тематических вагонов. Помимо осмотра бронеплатформы, артиллерийских орудий и оборудования времен Великой Отечественной войны, посетители смогут прослушать аудиорассказы о вкладе жителей Пермского края в развитие промышленности. В вагонах, посвященных ученым и инженерам Урала, можно узнать об их исследованиях и разработках, которые способствовали развитию промышленности в Перми.

С момента начала работы в мае передвижной выставочный комплекс посетили свыше 70 тыс. человек. «Поезд Победы «Молотов» будет курсировать по станциям Пермского края по октябрь. В текущем году он также посетит Чусовой, Лысьву и Соликамск.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.