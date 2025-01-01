Пермское отделение Банка России проведёт День открытых дверей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 27 сентября, Пермское отделение Банка России проведёт День открытых дверей. Участников ждут разнообразные мероприятия: экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты и игры. Всё это будет посвящено как истории банковской системы России, так и современным финансовым инструментам. Мероприятие будет организовано на четырёх тематических площадках.

Посетители узнают о создании главного банка страны и развитии банковского дела в Пермском крае, об эволюции рубля и копейки, о материалах, из которых изготавливались монеты в Древней Руси, а также о различных формах, размерах и номиналах денежных знаков в России.

Кроме того, специалисты расскажут о методах борьбы с финансовым мошенничеством, объяснят, что такое цифровой рубль, и научат отличать подлинные банкноты от подделок. Гости смогут проследить путь развития наличных денег, начиная с возникновения первых монет и заканчивая современными цифровыми рублями, созданными на основе передовых технологий.

Программа разработана для разных возрастных групп и подходит для семейного посещения.

С подробной программой и формой регистрации можно ознакомиться на сайте Банка России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.