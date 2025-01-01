В Перми растёт тренд на ретротехнику Пермяки скупают плёночные фотоаппараты и виниловые проигрыватели Поделиться Твитнуть

Жители Перми стали чаще покупать ретротехнику. По данным «Авито», продажи плёночных фотоаппаратов летом выросли на 50%, MP3-плееров — на 16%, а виниловых проигрывателей — на 15%. Аналитики отмечают интерес к винтажной одежде, мебели и аксессуарам, к реставрации и восстановлению старой мебели и техники.

«Параллельно растёт интерес к классическим гаджетам — кассетным плеерам, виниловым проигрывателям и культовым моделям игровых приставок и мобильных телефонов, которые ценятся как яркие символы того времени. Также драйвером этой тенденции является осознанное потребление: всё больше людей выбирают вещи из ресейла, чтобы сократить перепотребление и уменьшить углеродный след», — рассказали в компании.

В частности, летом 2025 года продажи iPod от Apple выросли на 36%, а CD-плееров из 2000-х — на 23%, их средняя стоимость составила 5 тыс. руб. Интерес к виниловым проигрывателям за год вырос на 15%, магнитофоны — на 10%, в среднем они обходились в 11 и 10 тыс. руб. соответственно.

Продажи игровых ретроприставок в среднем показали рост на 8%, только консоли Nintendo стали покупать чаще на 45% (средняя цена — 20 тыс. руб.), Dendy — на 26% (3 тыс. руб.). Популярность плёночных фотоаппаратов Fujifilm увеличилась в 2,5 раза, Polaroid — на 9%, в среднем они обходились в 9 и 2 тыс. руб.

Отмечается и рост спроса на мобильные телефоны-раскладушки. Продажи модели Constellation Ayxta от Vertu увеличились на 71%, средняя стоимость таких телефонов составила 24 тыс. руб. Продажи Samsung C3520 — на 27%, стоимость этой модели на платформе в среднем составила 3 тыс. руб. Nokia 6131 стали покупать на 13% чаще, средняя цена сложилась в 2 тыс. руб.

Ранее аналитики рассказали, что самыми популярными моделями у пользователей стали Sony Ericsson Vivaz Pro, Nokia N76, Vertu Constellation T.

