В Перми вновь стали популярны телефоны из прошлого

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Аналитики Avito изучили рынок мобильных телефонов, доступных на платформе, и представили список самых популярных у жителей Перми ретромоделей. В их числе — телефоны-раскладушки, слайдеры с QWERTY-клавиатурой и настоящие раритеты. Об этом пишет «Пятница».

Первым в списке идёт Sony Ericsson Vivaz Pro — редкий коллекционный слайдер с полноразмерной клавиатурой и русскими символами. В середине 2010-х годов он выделялся своим элегантным дизайном и мультимедийными функциями. Считается, что эта модель является образцом эволюции мобильных технологий, так как в ней есть сочетание слайдера, полноразмерной клавиатуры и мультимедийных возможностей. Всё это делает его символом эпохи экспериментов с форм-факторами и удобством использования.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Далее в подборке экспертов представлен телефон Nokia N76 — типичный представитель эпохи тонких слайдеров середины 2000-х. У этого аппарата компактный корпус, а сам он эффектного красного цвета. Этот аппарат сочетает классический дизайн Nokia и основные мультимедийные возможности — камеру и музыкальный плеер. Экземпляр продаётся в хорошем состоянии, хотя на корпусе и экране есть незначительные царапины. Однако телефон работоспособен.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Тройку лидеров по популярности замкнул Vertu Constellation T. Этот телефон объединил роскошь и сенсорные технологии начала 2010-х. Модель отделана черной кожей аллигатора, медицинской сталью и керамическими элементами, а экран защищен сапфировым стеклом. Аппарат был разработан как сочетание функциональности современного смартфона и традиционного ручного мастерства Vertu.

