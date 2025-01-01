Около 20% водителей в Перми скрывают номера на платных парковках В мэрии рассказали, как борются с нарушителями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 20% водителей Перми скрывают или снимают государственные регистрационные номера своих машин, чтобы не оплачивать парковку в центре города. Такие цифры на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы привёл замначальника департамента дорог и благоустройства Перми Сергей Быстрых, отвечая на вопрос депутата Владимира Молоковских.

По словам Быстрых, в первом полугодии 2025 года пешие патрули Пермской дирекции дорожного движения раскрыли 3336 государственных регистрационных знаков и составили 974 акта мониторинга, на основании которых составлены 795 протоколов об административных правонарушениях.

В этом году пермякам выписал штрафов на 1,7 млн руб., а взыскали уже 1,4 млн руб. На 15 сентября этого года было выявлено 8789 транспортных средств с закрытыми знаками.

Сейчас власти ищут возможность нормативного регулирования запрета на парковку транспортных средств со скрытыми и снятыми госзнаками на платных парковках. При этом Быстрых сослался на опыт других регионов. Например, в Казани водителям, снимающим номера, блокируют колеса, а в Санкт-Петербурге в качестве обеспечительной меры изымают транспортное средство.

На данный момент в Перми тестируется видеокамера с функциями искусственного интеллекта. Её установили на Октябрьской площади у здания ПНИПУ. Устройство фиксирует все автомобили, находящиеся на парковке, и вносит данные о транспортном средстве на основе нескольких сотен критериев, включая марку и форму автомобиля, наличие на нём повреждений и т.д.

Чтобы выявить нарушение, камера фиксирует автомобиль дважды: когда он только заезжает на парковку и через некоторое время — как правило, не более одной минуты. Именно в этот период нерадивый водитель может снять или закрыть номер машины. Такой комплекс фото- и видеофиксации в рамках пилотного проекта в сфере платных парковок применяется в России впервые, и если он себя зарекомендует, то его внедрят в систему мониторинга нарушений, отметил чиновник.

Как ранее писал «Новый компаньон», в прошлом году инспекторы сняли предметы, закрывающие номера, с 4306 машин, а в отношении водителей составили 890 протоколов об административных правонарушениях. В сумме было наложено более 1 млн руб. штрафов на владельцев автомобилей, которые закрывали номера.

