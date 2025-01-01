Более миллиона штрафов получили пермяки за закрытые номера машин В прошлом году в отношении автомобилистов составили почти 900 протоколов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На состоявшемся в среду, 22 января, комитете по городскому хозяйству Пермской думы чиновники мэрии рассказали о том, как обеспечивается оплата парковочных мест.

По словам начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрия Мясоедова, в прошлом году специалистами пермской дирекции дорожного движения регулярно проводились рейды по борьбе с нарушителями. Часть автомобилистов во время парковки скрывают госномера своих машин, чтобы не оплачивать стоянку.

В прошлом году инспекторы сняли предметы, закрывающие номера, с 4306 машин, а в отношении водителей составили 890 протоколов об административных правонарушениях. В сумме было наложено более 1 млн руб. штрафов на владельцев автомобилей, которые закрывали номера, привели цифры в пресс-службе гордумы.

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