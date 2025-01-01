Руководителей 14 ЧОПов в Прикамье оштрафовали на 488 тысяч рублей Санкции наложены за несоблюдение требований трудового законодательства Поделиться Твитнуть

В Перми состоялось совместное совещание представителей Управления Росгвардии по Пермскому краю и Государственной инспекции труда в Пермском крае, посвященное вопросам частной охранной деятельности. В ходе встречи были проанализированы результаты осуществляемого федерального контроля (надзора) за соблюдением нормативных актов в сфере ЧОД. Кроме того, участники совещания обсудили распространённые нарушения трудового законодательства, допускаемые ЧОПами, и факторы, способствующие их возникновению.

Как сообщили в Госинспекции, они получили 52 обращения от сотрудников охранных предприятий. Основная часть жалоб касалась вопросов оплаты труда.

В течение года было проведено четыре контрольных (надзорных) мероприятия, включая три проверки совместно с органами прокуратуры.

Анализ выявленных нарушений показывает, что наиболее часто встречаются нарушения при оформлении трудовых отношений, выплате заработной платы и организации обучения по охране труда. Например, ООО "Охранное агентство «Гарант» и ООО «Частная охранная организация «Сибирь-М» допустили неточности при оформлении трудовых договоров, а ООО «Частная охранная организация «Регион-Безопасность» нарушило порядок оформления трудовых договоров и оплаты труда.

В рамках профилактических мероприятий работодателям было направлено семь предостережений о недопустимости нарушения установленных нормативных требований трудового законодательства.

За несоблюдение требований трудового законодательства к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму, превышающую 488 тыс. руб., привлечено 14 охранных предприятий, отметил заместитель руководителя инспекции Павел Бахтагареев.

