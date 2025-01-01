Первый снег в Прикамье выпадет в конце сентября Бабье лето в регионе заканчивается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершается обусловленный антициклоном тёплый и безоблачный период. Примерно 20 сентября регион ощутит воздействие циклона, который принесёт кратковременные дожди в западные районы. 21 сентября осадки распространятся практически на всю территорию края. Температура воздуха в субботу достигнет +19 градусов, а в воскресенье опустится до +14. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на Пермский гидрометцентр.

С наступлением следующей недели продолжится понижение температуры. Так, в понедельник, 22 сентября ожидается от +10 до +15 градусов днём. К 25 сентября прогнозируется приток холодного воздуха, что приведёт к ночным температурам в диапазоне от 0 до +5 градусов, а дневным — от +5 до +10 градусов. Во второй половине третьей декады увеличивается вероятность выпадения снега вместо дождя.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.