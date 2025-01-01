В Чусовском округе Прикамья введут туристический налог Поступления в местный бюджет оцениваются в 1,1 млн рублей в год Поделиться Твитнуть

Чусовой / фото: foto-ram.ru

На заседании городской думы в Чусовом 17 сентября принято решение о введении в муниципалитете туристического налога. Об этом сообщает тг-канал «На местах».

Данный сбор будет взиматься с юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги временного размещения в гостиницах, отелях, хостелах и других аналогичных объектах. Ставка налога установлена в размере 1% от цены за проживание.

Важно отметить, что туристический налог не будет распространяться на жителей города, лиц, не достигших совершеннолетия, а также сотрудников предприятий, зарегистрированных в Чусовском муниципальном округе.

По предварительным оценкам администрации города, ожидается, что поступления в местный бюджет от туристического сбора составят до 1,1 млн руб. в год.

