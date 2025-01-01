Алёна Бронникова Олег Харин покинул должность в Совете муниципальных образований Пермского края Его новым местом работы станет крайсовпроф Поделиться Твитнуть

Олег Харин покинул должность исполнительного директора Совета муниципальных образований Пермского края в связи с переходом на новое место работы — в Пермский краевой союз профсоюзов. Об этом стало известно 17 сентября на заседании комитета регионального парламента по госполитике и местному самоуправлению.

«В Совете муниципальных образований Пермского края произошли кадровые изменения. Харин Олег Владимирович перешёл на руководящую работу в Пермский крайсовпроф. Исполняющим обязанности исполнительного директора Совета муниципальных образований назначен Малеев Дмитрий Сергеевич. Дмитрий Сергеевич давно работает в дирекции Совета, с 2024 года занимает должность заместителя исполнительного директора», — сообщил зампредседателя комитета Дмитрий Килейко.

Напомним, Олег Харин был назначен исполнительным директором Совета после перехода прежнего руководителя Александра Русанова на должность главы администрации Ленинского района Перми в 2022 году. Ранее в Совете муниципальных образований Пермского края он руководил юридическим отделом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.