Исполнительным директором Совета муниципальных образований Пермского края назначен Олег Харин Прежний руководитель Александр Русанов возглавил Ленинский район Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Харин / фото: fotostrana.ru

В Совете муниципальных образований Пермского края назначен новый исполнительный директор. По решению правления совета им стал Олег Харин, ранее он работал заместителем исполнительного директора организации.

Прежний руководитель Александр Русанов 14 марта приступил к исполнению обязанностей главы администрации Ленинского района Перми.

Олег Харин родился в Красновишерске 26 ноября 1983 года, в 2008 году окончил НОУ институт «Академия права и управления». В Совете муниципальных образований Пермского края также руководил юридическим отделом.

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