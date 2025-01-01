Алёна Бронникова В октябре начнётся формирование Общественной палаты Прикамья седьмого состава Срок полномочий действующего состава истекает в феврале Поделиться Твитнуть

Общественная палата

Константин Долгановский

Депутаты комитета парламента Прикамья по государственной политике и местному самоуправлению определили дату начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты. Срок полномочий действующего, шестого состава истекает 2 февраля.

«Предлагается начать с 24 октября текущего года формирование нового состава Общественной палаты Пермского края. Напомню, срок полномочий Общественной палаты составляет три года, истекает он 2 февраля 2026 года», — сообщил заместитель председателя комитета Дмитрий Килейко.

Он также напомнил, что в состав Общественной палаты входит 36 человек, 12 из которых выбираются комиссией Законодательного собрания, ещё 12 — губернатором, остальные — от общественных объединений. Проект постановления о дате начала формирования нового состава будет рассмотрен на пленарном заседании краевого заксобрания в порядке законодательной инициативы в октябре.

Общественная палата Пермского края обеспечивает взаимодействие жителей, общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления в целях защиты прав и свобод. Председателем органа шестого состава была избрана Лилия Ширяева.

