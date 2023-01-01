Елена Синица
Председателем Общественной палаты Пермского края избрана Лилия Ширяева
Решение принято на заседании организации 2 февраля
В четверг, 2 февраля, на пост председателя Общественной палаты Пермского края избрана Лилия Ширяева. Решение принято на первом заседании Общественной палаты Прикамья VI созыва.
Её кандидатуру предложил экс-министр культуры Игорь Гладнев. Члены палаты поддержали предложение.
Напомним, Общественная палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждает губернатор, 12 — Законодательное собрание, ещё 12 выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.
Напомним, Общественную палату прошлого созыва возглавлял бывший ректор Пермского классического университета Дмитрий Красильников.
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