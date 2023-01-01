Елена Синица Председателем Общественной палаты Пермского края избрана Лилия Ширяева Решение принято на заседании организации 2 февраля Поделиться Твитнуть

Лилия Ширяева

Константин Долгановский

В четверг, 2 февраля, на пост председателя Общественной палаты Пермского края избрана Лилия Ширяева. Решение принято на первом заседании Общественной палаты Прикамья VI созыва.

Её кандидатуру предложил экс-министр культуры Игорь Гладнев. Члены палаты поддержали предложение.

Напомним, Общественная палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждает губернатор, 12 — Законодательное собрание, ещё 12 выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Напомним, Общественную палату прошлого созыва возглавлял бывший ректор Пермского классического университета Дмитрий Красильников.

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