Елена Синица Губернатор Прикамья утвердил часть состава Общественной палаты Дмитрий Махонин утвердил 12 человек Поделиться Твитнуть

Общественная палата

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил 12 членов региональной Общественной палаты. Соответствующий указ опубликован в Едином виртуальном кабинете депутата.

Так, в состав войдут: президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева, руководитель регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин, начальник Пермского суворовского военного училища Николай Братухин, директор Центра исследований и стратегических разработок Олег Ганин.





Также в числе состава: директор ООО «Голд Стайл Энтертеймент» Ямур Гильмутдинов, председатель краевого профсоюза Михаил Иванов, главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов, председатель союза молодёжи АО «Протон—Пермские моторы» Ирина Кучумова, главред краевой газеты «Звезда» Михаил Майоров, председатель совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов и экс-вице спикер краевого заксобрания, председатель реготделения «Союза женщин России» Лилия Ширяева.





Напомним, ранее сообщалось , что в краевой Общественной палате сменится председатель. Наиболее вероятной кандидатурой на пост председателя является экс-депутат краевого парламента Лилия Ширяева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.