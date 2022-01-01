Елена Синица В краевой Общественной палате сменится председатель Эту должность может занять Лилия Ширяева Поделиться Твитнуть

Общественная палата

Константин Долгановский

На заседании краевого Законодательного собрания, которое запланировано на 24 ноября, депутаты должны утвердить новый состав Общественной палаты Пермского края.

Как сообщил «Новому компаньону» источник в Общественной палате, вероятна смена председателя. На данный момент палату возглавляет ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников. Однако в следующий состав палаты он не войдёт.





По словам источника, наиболее вероятной кандидатурой на пост председателя является экс-депутат краевого парламента Лилия Ширяева. Также среди рассматриваемых кандидатур — директор Пермского государственного архива социально-политической истории в Пермском крае Сергей Неганов.





Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов, по 12 человек от губернатора края и краевого парламента. Остальные избираются от местных общественных объединений. Отметим, что Лилия Ширяева войдёт в число 12 членов палаты от губернатора.





Добавим, что профильная рабочая группа Законодательного собрания утвердила 12 кандидатов в региональную общественную палату. Из новых лиц в список вошли: председатель духовного управления мусульман Пермского края Анфар Аблаев, президент Пермской ТПП Вячеслав Белов, директор спортивного клуба айкидо «Династия» Денис Гатаулин, замдиректора центра трансфера технологий ПНИПУ Александр Николаев, председатель исполкома краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Ирик Шигабутдинов.





Из тех, кто есть в действующем составе, было предложено оставить протоиерея Игоря Ануфриева, председателя краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зою Галайда, председателя правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлию Каракулову, председателя совета региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Надежду Максютенко, председателя краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежду Романову, председателя общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халила Фарвазетдинова и директора филиала ГТРК «Пермь» Игоря Южанинова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.