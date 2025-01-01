Доходы пермского БК «Парма» выросли на 17% В прошлом сезоне они превысили 536 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Unsplash

В Единой лиге ВТБ раскрыли бюджеты клубов сезона 2024/25. Доходы пермского БК «Парма» составили 536,6 млн руб., это на 17% больше, чем в предыдущем сезоне (459,3 млн руб.). Информация опубликована в Telegram-канале лиги.

Министерство спорта Пермского края обеспечило бюджетные вливания в размере 340 млн руб., ещё 135,8 млн руб. вложили спонсоры. Продажа билетов принесла клубу 30,1 млн руб., а призовые за участие в турнирах составили 20,1 млн руб.

Расходы «Пармы» превысили доходы на 351 тыс. руб. и составили 536,9 млн руб. Это тоже на 17% больше, чем в предыдущем сезоне. Основная часть расходов пермского клуба — 220,6 млн руб. — пришлась на заработную плату: игрокам было выплачено 165 млн руб., тренерскому составу 31,5 млн руб., сотрудникам офиса и техперсоналу 23,6 млн руб.

Налоговые выплаты превысили 91,2 млн руб. На обеспечение турниров израсходовано 68,2 млн руб., ещё 55,3 млн руб. ушло на выездные матчи и командировки. 30,5 млн руб. составили расходы на молодёжную команду.

Лидером по тратам в прошлом сезоне стал победитель чемпионата 2024/25 московский ЦСКА с 2,32 млрд руб. Второе место осталось за «Зенитом» (1,91 млрд). «Локомотив-Кубань» вплотную приблизился к первым строчкам (1,81 млрд руб.), оставив позади УНИКС (1,37 млрд руб.), завоевавший бронзу в чемпионате.

