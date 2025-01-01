Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК в Березниках выясняют обстоятельства гибели мужчины в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, в ночь на 17 сентября в частном доме в п. Зырянка произошло возгорание. После тушения пожара в пристройке дома было обнаружено тело мужчины 1955 г.р. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

Как ранее писал «Новый компаньон», тело погибшего мужчины обнаружили пожарные, когда приехали на место вызова.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю обратились к жителям региона и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в быту.

Чтобы избежать несчастных случаев, нельзя курить в постели и иных не предусмотренных для этого местах. Для сбора окурков надо использовать пепельницы. Важно также регулярно следить за исправностью электропроводки, розеток и щитков. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы.

