Студенты Пермского университета начали изучать коми-пермяцкий язык В текущем году на курс записались 17 человек Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Пермском госуниверситете (ПГНИУ) появился курс, посвященный коми-пермяцкому языку. Преподавателем выступает Екатерина Федосеева, автор блога «Лов». Данный факультативный курс, рассчитанный на три месяца, открыт для студентов всех специальностей университета, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Учебная программа состоит из 21 занятия, на которых слушатели познакомятся с основами лексики, грамматики, произношения, научатся составлять простые предложения и диалоги на коми-пермяцком языке.

В текущем году на курс записались 17 студентов с разных факультетов: от лингвистики и геологии до биологии и философии. Мотивация у всех разная: одни стремятся лучше узнать родную культуру, другие видят возможность попробовать свои силы в изучении редкого финно-угорского языка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.