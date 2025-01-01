Публичные слушания по проекту закона о бюджете Прикамья пройдут 13 октября Об этом заявлено на заседании профильного комитета ЗС Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Публичные слушания законопроекта о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 года состоятся 13 октября. Начало в 14:00. Такое решение 17 сентября принял профильный комитет регионального Законодательного собрания, сообщает пресс-служба ЗС.

Напомним, процесс рассмотрения проекта бюджета включает в себя ряд этапов: предварительное рассмотрение в комитетах представительного органа; публичные слушания; рассмотрение и последующее утверждение (или отклонение) на заседании регионального парламента.

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ФЗ № 184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливают обязательное проведение публичных слушаний по проекту бюджета.

В ходе слушаний граждане могут выразить свои предпочтения относительно приоритетных направлений расходования бюджетных средств на следующий год и будущий период.

Существует ряд общих положений, регулирующих организацию и проведение публичных слушаний. В частности, федеральное законодательство требует, чтобы граждане были своевременно информированы о времени и месте проведения публичных слушаний и имели доступ к проекту правового акта, выносимого на обсуждение. Органы власти должны создать все условия для участия граждан в слушаниях и обязательно опубликовать результаты публичных слушаний, включая подробное обоснование принятых решений.

