Двум десяткам сотрудников пермского предприятия задержали зарплату В конфликт вмешалась прокуратура

Прокуратура Мотовилихинского района Перми в ходе проверки соблюдения норм трудового права в деятельности городского предприятия, специализирующегося на производстве подъёмно-транспортной техники, обнаружила, что 23 сотрудникам организации задержана выплата заработной платы, а также компенсаций за неиспользованные отпускные дни. Помимо этого, руководством не была организована специальная оценка рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, благодаря вмешательству прокуратуры, долговые обязательства перед работниками организации были полностью выполнены, а также выплачены компенсации за просрочку выплат. Кроме того, начаты действия для проведения необходимой оценки условий труда.

Прокуратура Мотовилихинского района продолжает контролировать полное устранение выявленных нарушений.

