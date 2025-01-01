В пермском ТРК завершается первый этап масштабной модернизации пространства Полное завершение работ планируется до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В ТРК «СемьЯ» подходит к концу первый этап масштабного обновления общей зоны, расположенной на первом этаже первой очереди комплекса, об этом сообщили в пресс-службе ТРК, отметив, что эта модернизация является самой существенной с момента открытия центра.

В течение сентября планируется завершить работы по поднятию потолка, который станет выше примерно на 1,5 м. Для реализации этого проекта подрядчик осуществляет перенос инженерных сетей и потолочных конструкций. Будут установлены новые, более яркие светильники, а стены перекрасят в сдержанный светло-серый оттенок. Все работы проводятся таким образом, чтобы не создавать помех для посетителей.

Данный этап охватывает половину площади первого этажа. В ходе второго этапа аналогичные работы будут проведены в оставшейся части этажа, и полное завершение всего объёма запланировано до конца 2025 года. Ожидается, что обновлённое пространство станет более современным, удобным и светлым.

