За уклонение от уплаты налогов оштрафован директор пермского предприятия Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Директор пермской компании выплатил штраф в 250 тыс. руб. по решению суда. Он был осуждён за уклонение от налоговых выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что руководитель предприятия, специализирующегося на производстве электрооборудования, преднамеренно скрывал средства компании, подлежащие взысканию в счет налоговой недоимки и страховых взносов.

Ранее налоговая инспекция, стремясь взыскать задолженность, превышающую 10 млн руб., заблокировала все расходные операции по банковским счетам компании и выставила инкассовые поручения на списание средств в бюджет. Несмотря на это, директор, зная о задолженности и имея возможность частично её погасить за счёт дебиторской задолженности, скрыл более 5,3 млн руб. на счетах связанных юридических лиц.

Суд признал 41-летнего жителя Перми виновным по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Ему был назначен штраф 250 тыс. руб.

Исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. Должник был уведомлен о начале исполнительного производства и предупрежден о возможных последствиях неуплаты штрафа в установленный срок. Судебный пристав также арестовал счета должника и ограничил его выезд за границу. В результате осуждённый выплатил всю сумму штрафа, и исполнительное производство было завершено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.