Из Перми начнёт курсировать второй чартер до египетской Хургады Рейсы авиакомпании «Россия» стартуют 7 октября Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Из Перми появится второй чартер до египетской Хургады. Согласно расписанию Большого Савино, рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Россия».

Полётная программа начнётся с 7 октября и продлится до конца марта 2026 года. По данным сайта пермской воздушной гавани, рейсы будут летать два раза в неделю — по вторникам и субботам.





В настоящее время рейсы из Перми до Хургады выполняет частная египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines по вторникам и пятницам.





Авиакомпания «Россия» — одна из крупнейших авиаперевозчиков в России. Входит в состав группы «Аэрофлот».





Ранее «Новый компаньон» также писал , что в расписании полётов пермского аэропорта появились рейсы между Пермью и Пхукетом (Таиланд). Первый перелёт намечен на 9 ноября, а вся полётная программа будет действовать до 27 марта 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.