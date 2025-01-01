В расписании пермского аэропорта появились рейсы на Пхукет Первый перелёт назначен на 9 ноября Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В расписании полётов пермского аэропорта появились рейсы между Пермью и Пхукетом (Таиланд). Первый перелёт намечен на 9 ноября, а вся полётная программа будет действовать до 27 марта 2026 года.

На этот период запланировано десять рейсов: три в ноябре, пять в декабре и по одному в январе и марте. Выполнять перелёты будет авиакомпания Azur Air на самолётах Boing-767.

Продолжительность перелёта составит около девяти часов.

В июне «Новый компаньон» писал со ссылкой на туристическое агентство «Олимп», что прямые вылеты в Пхукет могут начаться 8 ноября, а стоимость путёвки с включёнными завтраками начинается от 97 тыс. руб. с человека.

