Пермская «Парма» получила «серебро» на Кубке 30-летия «Урал-Грейта»

Поздно вечером 16 сентября в УДС «Молот» завершились игры двухдневного Кубка 30-летия «Урал-Грейта».

В соревнованиях приняли участие клубы «Бетсити Парма», «Уникс» (Казань), «Самара» и «Автодор».

В полуфинальном матче «Парма» выиграла у «Самары» и прошла в финал, где встретилась с казанским «Униксом», который накануне обыграл «Автодор».

Финальная встреча завершилась победой гостей со счётом 76:87. «Уникс» увёз в Казань «золото», «Парма» стала серебряным призёром.

Лучшими игроками пермского клуба стали Микел Хопкинс (17 очков, 8 подборов), Террелл Картер (13 очков, 4 блокшота, 3 подбора), Джейлен Адамс (13 очков, 2 передачи, 2 перехвата) и Виктор Сандерс (10 очков, 4 передачи, 2 перехвата, 3 подбора).

