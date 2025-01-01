Пермская «Бетсити-Парма» вышла в финал Кубка 30-летия «Урал-Грейта» Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Пермский БК «Бетсити-Парма» завоевал путевку в решающий матч Кубка 30-летия «Урал-Грейта». В полуфинальной встрече наши баскетболисты одержали уверенную победу над «Самарой» на домашней арене, завершив игру со счётом 100:63.

Сразу пять игроков пермской команды набрали более десяти очков. Самым результативным игроком матча стал центровой Глеб Фирсов, на его счету 14 очков и 5 подборов. Форвард Микел Хопкинс добавил в копилку команды 13 очков и сделал 8 подборов. Разыгрывающий Виктор Сандерс отметился 13 очками и 8 результативными передачами, умело управляя игрой команды. Форвард Александр Захаров и защитник Джейлен Адамс совместными усилиями принесли команде 24 очка и совершили 7 подборов.

Во вторник, 16 сентября, команда под руководством Евгения Пашутина поборется за главный трофей с БК «УНИКС».

