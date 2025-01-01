Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В рамках фестиваля «Флаэртиана» состоится показ фильмов, снятых в Пермском крае В специальную программу «Сделано в Перми» вошли три документальные картины Поделиться Твитнуть

Влад Нелюбин

В программу юбилейного фестиваля документального кино «Флаэртиана» включена специальная программа «Сделано в Перми». В неё вошли три новых документальных фильма пермских режиссеров, снятые в Прикамье.

«Почти взрослые» (2024, 12+) Екатерины Драчёвой и Олеси Епишиной — о подростках и их выборе жизненного пути. В этом возрасте мир взрослых кажется далёким и желанным, полным приключений и безграничных возможностей. Но чем ближе дети приближаются к нему, тем более нетерпение перед таинственным сменяется страхом перед неизвестным.

Александр Сорокин, герой фильма Алексея Романова «Ковчег» (2024, 16+), переехал в деревню Любимово из Забайкалья. У него жена и пятеро детей. В эту красивую деревню в Оханском районе Пермского края он влюбился по фотографии ВКонтакте. Сначала отправился на разведку. Приехал, огляделся и понял, что это то самое место, которое они с женой искали все последние годы — их место на Земле. Вместе с женой они исповедуют старинную идею жизни на земле семейным укладом. Сорокины ведут видеоблоги на тему семьи, занимаются домашним образованием, планируют строить здесь большой дом.

Ещё один фильм Алексея Романова — «Третий звонок» (2024, 16+) — снят к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Коми-пермяки прошли суровую школу выживания в дикой природе северного Предуралья, добывая свой хлеб насущный охотой в лесах и рыболовством в местных реках. Во все времена оплотом этого народа была его культура. Сегодня одним из главных её хранителей является Коми-Пермяцкий национальный драматический театр. Здесь живёт и развивается главное достояние этих удивительных людей — их язык.

Все три фильма будут показаны на одном сеансе — 24 сентября в 18:00. Стоимость билета — 360 руб.

«Флаэртиана» пройдёт в Перми в 25-й раз 19-25 сентября в «Кристалл-центре».

