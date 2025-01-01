Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кино в двадцать пятый раз В Перми пройдёт юбилейный Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма «Проводы»

«Флаэртиана» (18+) пройдёт в Перми в 25-й раз. В этом году на фестиваль поступило 776 заявок из более чем 60 стран мира. Как всегда, в программе — три конкурса: международный, российский и студенческий, а также множество специальных событий и внеконкурсных показов.

В три основных конкурса вошло 38 фильмов.

В шорт-листе главного (международного) конкурса 13 фильмов — из Египта, Италии, Чили, Ирана, Индии, Китая, Франции, Нидерландов, Дании, Катара, Саудовской Аравии, Германии и России, — снятых в 2024 и 2025 годах. В основе всех сюжетов — реальные истории.

Единственная российская картина международного конкурса — «В активном поиске страданий» (18+) режиссёров Анны Бондарь, Олеси Епишиной, Натальи Саврас и Анастасии Ивановой — исследует явление «любовной зависимости».

В национальную конкурсную программу «Российская Флаэртиана» вошло 15 фильмов из разных регионов. Режиссёры наблюдают за повседневной жизнью россиян — их выбором, сомнениями, поисками себя и опоры в быстро меняющемся мире. Среди фильмов — картины о сельском театре в сибирской глубинке, хирурге-гинекологе, помогающем женщинам на грани отчаяния, об участниках кубанского хора, о том, как две молодые учительницы пытаются переосмыслить свою судьбу.

В российский конкурс вошёл фильм Сергея Четверухина «Проводы» (18+), снятый в Перми. В нём три героини: это певицы Екатерина Лившиц, Мира Плюснина и Даша Калина. Согласно авторскому замыслу, девушки решили проводить пермскую деревянную скульптуру, уезжающую с насиженного места в Кафедральном соборе, и устроить что-то вроде музыкального ритуала — спеть «пермским богам». В реальности ничего такого они не замышляли, более того: вряд ли в реальной жизни исполнительница русского фольклора Екатерина Лившиц, джазовая певица Мира Плюснина (одна из «половинок» заводного фьюжен-дуэта «Пальчик мимо») и аутентичная коми-пермячка Даша Калина встретились бы в одном проекте, однако волей Сергея Четверухина они начинают работать вместе и вместе рождают некую новую музыкальную сущность.

В студенческий конкурс вошло 11 картин. В этом году многие студенческие фильмы объединяет лейтмотив пути. Вместе со своими героями авторы преодолевают расстояния, попадают в отдалённые и труднодоступные пространства: географические, топографические и, в конечном счёте, психологические. В этом конкурсе две пермские картины: «Сердце для зверей» (12+) Александра Тепикина и «За живое» (18+) Екатерины Черепановой. Интересно, что оба автора — студенты филфака ПГНИУ, специально кино не учились.

Открытие «Флаэртианы-2025» пройдёт в «Кристалле» 19 сентября в 19:00. Фильмом открытия избрана работа режиссёров Ирины Шапман и Владислава Гришина «Древний лес. Хранитель жизни» (6+).

Ирина Шапман хорошо известна пермякам как Ирина Журавлёва — режиссёр и менеджер культуры. В частности, она была одним из организаторов акции «Молотов 41—45» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с коллегой Владиславом Гришиным она в 2018 году сняла полнометражный документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» (0+). Их новый фильм тоже посвящён природе. Он рассказывает об уникальных девственных лесах России, их устройстве и значении; о гармоничном, почти неисследованном мире, который создают вокруг себя как живые, так и мёртвые деревья; о том, что лес — это не только ресурс, это сложная система, жизненно необходимая человеку. Если её нарушить, потребуются века для её восстановления. Съёмки проходили на севере европейской части страны и Урала, в островках первозданной природы — особо охраняемых природных территориях.

Как всегда, особый интерес для синефилов представляют специальные события.

В честь юбилея фестиваля создана программа Best Of Flahertiana, в которую вошли фильмы — призёры фестивалей прежних лет, избранные работы, которые в разные годы определяли уровень фестиваля и задавали новые стандарты документального кино. От очень личных человеческих историй до смелых кинематографических экспериментов — каждая лента стала не только лауреатом, но и символом «Флаэртианы». Best Of Flahertiana — это 30 лет документального кино в его самых ярких и важных проявлениях. Для показа выбраны шесть фильмов из России, Финляндии, Ирана и Нидерландов.

Специальная подборка фильмов создана к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Среди четырёх картин — два классических фильма Анатолия Балуева, режиссёра-коми-пермяка, открывшего тему своего народа в кинематографе. Балуев наверняка был бы очень рад, если бы знал, насколько популярной эта тема стала сегодня и в документальном, и в игровом кино. В программе «Флаэртианы» — его картины «Быкобой» (18+) и «Мы были дымом» (16+). Ещё два фильма в этой же подборке сняты пермским режиссёром Галиной Красноборовой.

Почти на каждой «Флаэртиане» есть несколько фильмов, посвящённых балету, — это особенная традиция пермского фестиваля. В нынешней подборке «Все на балет!» — четыре фильма о балете и людях балета, снятых в России с 2006 по 2025 год.

Как всегда, фестиваль подготовил программу из фильмов членов жюри, где будут показаны работы председателя жюри международного конкурса Ништы Джайн (Индия), члена международного жюри Татьяны Соболевой и члена жюри национального конкурса Анны Драницыной.

Любителям фильмов о природе будет интересна программа «Российско-китайский форум», в рамках которой будут показаны ещё несколько фильмов Ирины Шапман и Влади­слава Гришина, знаменитый фильм Дмитрия Шпилёнка «Огненный лис» (6+), а также пятисерийный фильм «Пермь. Зелёные острова природы. Записки киноохотника» (6+), посвящённый природным достопримечательностям, животному и растительному миру, который можно наблюдать в городской черте. В эту же программу вошли три китайских фильма о взаи­моотношениях людей с природой, городом, собственной судьбой.

На фестивале нашлось место и семейному кино: «Флаэртиана для всей семьи» приглашает в кино детей вместе с родителями.

На закрытии фестиваля 25 сентября в киноцентре «Кристалл» будет показан фильм, который получит главную награду международного конкурса.

