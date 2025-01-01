Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открывается четвёртая кондитерская сети «Цех» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ресторанные и кофейные телеграм-каналы сообщают об открытии в Перми четвёртой точки сети «ЦЕХ boulangerie». Изначально новостью поделилась основательница и шеф-кондитер сети Елизавета Ельцова на своей страничке ВКонтакте.

Четвёртый «Цех» заработает в ЖК Grand House на ул. Петропавловской. Сроки открытия и особенности формата пекарни пока не называются. Автор телеграм-канала in vino papulos Алексей Папулов предположил, что пекарня-кондитерская откроется в помещении недавно закрывшегося заведения «Клубника и шоколад».

В настоящее время «Цехи» открыты на ул. Луначарского, 99, на Комсомольском проспекте, 53а и на ул. Революции, 24. Заведение позиционируется как «современная пекарня в европейском стиле». Каждый из «Цехов» специализируется на одном виде выпечки: так, пекарня на Комсомольском проспекте предлагает круассаны с разными начинками, а пекарня на ул. Луначарского — ромовые бабы. Кроме того, в заведениях сети можно купить хлеб собственной выпечки, завтраки, лёгкие ланчи, кофе и десерты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.