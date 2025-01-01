В состав Избирательной комиссии Пермского края вошла председатель региональной организации ветеранов
Надежда Максютенко стала представителем региональных властей в избиркоме
Новым членом избирательной комиссии Пермского края стала председатель совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко.
Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на сайте permkrai.ru. Надежда Максютенко стала представителем региональных властей в избиркоме и наделена решающим голосом.
Прежний представитель краевых властей — директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов — скончался 6 сентября.
