В состав Избирательной комиссии Пермского края вошла председатель региональной организации ветеранов

Надежда Максютенко стала представителем региональных властей в избиркоме

Поделиться
Максютенко

Фото: Центр по реализации проектов в сфере культуры

Новым членом избирательной комиссии Пермского края стала председатель совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко.

Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на сайте permkrai.ru. Надежда Максютенко стала представителем региональных властей в избиркоме и наделена решающим голосом.

Прежний представитель краевых властей — директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов — скончался 6 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться