Алёна Бронникова «Газпром» в Пермском крае испытывает кадровый голод Для реализации программы догазификации компании не хватает более 100 специалистов

Константин Долгановский

Заместитель директора «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Посох на заседании комитета краевого парламента по инфраструктуре рассказал о кадровых проблемах в компании. По его словам, дефицит специалистов является одной из причин, по которой затягиваются сроки реализации программы догазификации.

Он отметил, что в регионе есть домовладения, которые более года не подключаются с момента строительства распределительного газопровода. Например, с 2017 года было построено 50 распределительных газопроводов, создавших техническую возможность подключения для 10,1 тыс. домовладений. При этом на данный момент из них заключено только 4,4 тыс. договоров (43%), газ пущен в 2,5 тыс. домовладений. Причины заключаются в том, что почти в 50% случаев заявители не готовы к приёму газа, в том числе из-за дополнительных расходов по установке оборудования, а также в том, что газораспределительная организация не успевает выполнять условия договора по подключению.

В январе 2025 года по программе догазификации работала 91 бригада, из них 62 бригады компании и 29 — на подряде. В сентябре количество бригад уменьшилось до 71, 61 из которых — компании и 10 подрядных организаций. По словам Сергея Посоха, компания реально потеряла 19 бригад, которые могли бы выполнять 100 подключений в неделю, за девять месяцев не обеспечено порядка 2 тыс. домовладений.

«Условия, 2021 года, когда принималось постановление о догазификации, сегодня изменились. Во-первых, этот порядок, который край принял, чтобы поддержать заявителей, выполняется на основании стандартизированных ставок, которые разрабатываются министерством тарифного регулирования и экономики. Эти ставки устанавливаются на основании опыта трёх предыдущих лет. То есть, по сути дела, стоимость работ рассчитывается как бы на три года назад. И на сегодняшний день ни одна из бригад не работает внутри границ земельного участка. Они нам пишут, что у них отрицательная рентабельность, и они не хотят работать», — рассказал он.

Компания опубликовала 63 вакансии специалистов внутридомового газового оборудования, которые занимаются мониторингом исполнения технических условий и проектных и строительно-монтажных работ в домовладениях, и 49 строительных вакансий — около 15 бригад. Как сообщил Сергей Посох, средняя заработная плата в организации — ниже средней по краю. Компания столкнулась с кадровым голодом.

Первый заместитель председателя комитета Александр Третьяков подтвердил, что из-за низких зарплат подрядчики отказываются работать, в связи с чем проблему необходимо решать совместными усилиями.

В начале года на комитете обсуждался вопрос оптимизации сроков подключения газового оборудования в домовладениях после завершения строительства сетей в рамках региональной программы газификации. Депутаты обратили внимание, что до момента пуска газа в дом жителям приходится ждать длительное время, в некоторых случаях до полутора-двух лет.

В докладе краевого минЖКХ к вопросу заседания на 16 сентября, к 1 июля общее количество домовладений, не подключённых к сетям газораспределения в период более года после строительства газопровода к границам участков в рамках программы, составило 13,2 тыс. Для повышения доступности в регионе действует порядок субсидирования отдельных категорий граждан.

