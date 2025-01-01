Алёна Бронникова
«Газпром» в Пермском крае испытывает кадровый голод
Для реализации программы догазификации компании не хватает более 100 специалистов
Заместитель директора «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Посох на заседании комитета краевого парламента по инфраструктуре рассказал о кадровых проблемах в компании. По его словам, дефицит специалистов является одной из причин, по которой затягиваются сроки реализации программы догазификации.
Он отметил, что в регионе есть домовладения, которые более года не подключаются с момента строительства распределительного газопровода. Например, с 2017 года было построено 50 распределительных газопроводов, создавших техническую возможность подключения для 10,1 тыс. домовладений. При этом на данный момент из них заключено только 4,4 тыс. договоров (43%), газ пущен в 2,5 тыс. домовладений. Причины заключаются в том, что почти в 50% случаев заявители не готовы к приёму газа, в том числе из-за дополнительных расходов по установке оборудования, а также в том, что газораспределительная организация не успевает выполнять условия договора по подключению.
В январе 2025 года по программе догазификации работала 91 бригада, из них 62 бригады компании и 29 — на подряде. В сентябре количество бригад уменьшилось до 71, 61 из которых — компании и 10 подрядных организаций. По словам Сергея Посоха, компания реально потеряла 19 бригад, которые могли бы выполнять 100 подключений в неделю, за девять месяцев не обеспечено порядка 2 тыс. домовладений.
«Условия, 2021 года, когда принималось постановление о догазификации, сегодня изменились. Во-первых, этот порядок, который край принял, чтобы поддержать заявителей, выполняется на основании стандартизированных ставок, которые разрабатываются министерством тарифного регулирования и экономики. Эти ставки устанавливаются на основании опыта трёх предыдущих лет. То есть, по сути дела, стоимость работ рассчитывается как бы на три года назад. И на сегодняшний день ни одна из бригад не работает внутри границ земельного участка. Они нам пишут, что у них отрицательная рентабельность, и они не хотят работать», — рассказал он.
Компания опубликовала 63 вакансии специалистов внутридомового газового оборудования, которые занимаются мониторингом исполнения технических условий и проектных и строительно-монтажных работ в домовладениях, и 49 строительных вакансий — около 15 бригад. Как сообщил Сергей Посох, средняя заработная плата в организации — ниже средней по краю. Компания столкнулась с кадровым голодом.
Первый заместитель председателя комитета Александр Третьяков подтвердил, что из-за низких зарплат подрядчики отказываются работать, в связи с чем проблему необходимо решать совместными усилиями.
В начале года на комитете обсуждался вопрос оптимизации сроков подключения газового оборудования в домовладениях после завершения строительства сетей в рамках региональной программы газификации. Депутаты обратили внимание, что до момента пуска газа в дом жителям приходится ждать длительное время, в некоторых случаях до полутора-двух лет.
В докладе краевого минЖКХ к вопросу заседания на 16 сентября, к 1 июля общее количество домовладений, не подключённых к сетям газораспределения в период более года после строительства газопровода к границам участков в рамках программы, составило 13,2 тыс. Для повышения доступности в регионе действует порядок субсидирования отдельных категорий граждан.
