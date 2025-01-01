Алёна Бронникова В Прикамье рассмотрят сроки подключения газового оборудования домовладений к сетям Пуск газа в некоторых случаях занимает до двух лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты заксобрания Прикамья предложили краевым властям рассмотреть возможность оптимизации сроков подключения газового оборудования в домовладениях после завершения строительства сетей в рамках региональной программы газификации. Вопрос обсуждался на заседании комитета по развитию инфраструктуры 18 февраля.

По данным минЖКХ и благоустройства, в рамках «социальной» догазификации в регионе было заключено 66 тыс. договоров на подключение домовладений к газоснабжению. Из них до границ участка было исполнено 56,4 тыс. договоров, но газ запущен только в 30,5 тыс. объектов. Депутаты обратили внимание, что до момента пуска газа в дом жителям приходится ждать длительное время, в некоторых случаях до полутора—двух лет.

«Очень часто пуск газа в дом не происходит просто потому, что домовладения не готовы: нет должного оборудования либо нужно реконструировать дымоходы. Здесь бывает, что со стороны организации все обязательства выполнены, а собственники не готовы. Поэтому мы и расширили наше субсидирование до установки газоиспользующего оборудования, чтобы люди имели возможность как можно быстрее произвести запуск газа в свои дома», — прокомментировала замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Князева.

В связи с этим члены комитета попросили ведомство проработать вопрос о возможности сокращения сроков. Кроме того, ведомству предложили заранее оговаривать сроки пуска газа с собственниками при заключении договоров.

«Есть прецеденты, когда в посёлке уже всё построено, до домов всё доведено, всё закончено, а процесс пуска занимает полгода, даже в пригороде Перми. У меня есть предложение. Мы сформулируем вам задачу проанализировать сроки между завершением строительно-монтажных работ и пуском газа и дать предложение по оптимизации этих сроков», — предложил председатель комитета Павел Черепанов.

Наталья Князева отметила, что сроки, в которые газораспределительная организация должна выполнить работы, а потребитель подключиться, указаны в договоре. Павел Черепанов предложил направить рекомендацию и рассмотреть вопрос в отдельном порядке.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в рамках программы развития газоснабжения и газификации Пермского края с 2020 года в регионе было введено в эксплуатацию 25 межпоселковых и 133 распределительных газопровода. Газом были обеспечены жители около 100 населённых пунктов.

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