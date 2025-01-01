За пять лет в Прикамье к газу подключили 67 тысяч жилых домов Газифицированы около 100 населённых пунктов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2020 года в рамках программы развития газоснабжения и газификации Пермского края в регионе было введено в эксплуатацию 25 межпоселковых и 133 распределительных газопровода. Газом были обеспечены около 100 населённых пунктов. Новые маршруты были проложены в Осинском, Нытвенском, Суксунском, Юрлинском, Чайковском, Лысьвенском, Еловском, Карагайском и других округах. Впервые в истории региона, благодаря сотрудничеству с ПАО «Газпром», началось строительство газопроводов для Красновишерского и Чердынского округов — раньше жители северной части Прикамья не имели доступ к газу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Андрей Кокорев, заместитель председателя краевого правительства, отметил, что с началом программы «социальной» газификации в регионе оформлено примерно 64,6 тыс. договоров, из которых почти 55,6 тыс. успешно выполнены — сети доведены до границ участков заявителей. В результате к газоснабжению подключены 29,3 тыс. домовладений.

«Только в прошлом году с жителями региона заключили 12,5 тыс. договоров на догазификацию, создана техническая возможность для подключения 15,2 тыс. домовладений», — добавил он.

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