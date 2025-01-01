Правительство Пермского края готовится уйти в отставку Кабмин получил извещения Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», краевой кабинет министров получил извещения о скорой отставке. Согласно уставу Пермского края, после официальной инаугурации губернатора все члены правительства обязаны сложить свои полномочия.

Ожидается, что 18 сентября текущего года весь состав кабинета министров подаст в отставку, однако продолжит исполнять свои обязанности во временном статусе. Предполагается, что новая фаза их работы начнётся уже в пятницу, 19 сентября.

На выборах главы Прикамья, прошедших 12-14 сентября, действующий губернатор Дмитрий Махонин одержал уверенную победу. При рекордно высокой явке, составившей 49%, его поддержали более 685 тыс. избирателей, что соответствует почти 71% голосов.

