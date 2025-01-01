Пермячка лишилась 1,6 млн рублей, переведя их на «безопасный счёт» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отделение полиции № 6 Ленинского района Перми поступило заявление от 66-летней местной жительницы. Она сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам пенсионерки, вечером в мессенджере она получила сообщение якобы от председателя ТСЖ с вопросом о количестве проживающих в её квартире. Вскоре пришло уведомление с кодом для подтверждения данных жильцов. После передачи кода, женщине сообщили о подозрительной активности в её личном кабинете на портале «Госуслуги». Ей предоставили номера телефонов для связи с сотрудниками портала. После звонка по одному из номеров её переключили на «специалиста» из Росфинмониторинга. Последний убедил пожилую женщину, что её деньги в опасности, и для их спасения необходимо перевести их на «безопасный счёт». Следуя указаниям, пенсионерка перевела 1,6 млн руб. на указанные счета.

Через несколько дней она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным по телефону.

