Около 9% сотрудников могут позволить себе на работе короткий сон

Согласно исследованию, проведённому LAMPA совместно с hh.ru среди 2,6 тыс. кандидатов, приблизительно 9% работающих россиян имеют возможность позволить себе короткий сон в течение рабочего дня. При этом, среди офисных служащих данная практика встречается у 5%, что указывает на то, что даже классическое офисное пространство не всегда гарантирует полную занятость. Наиболее часто возможностью отдохнуть, ненадолго заснув, пользуются представители сфер «Транспорт, логистика, перевозки» (17%), IT (13%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 9% в каждой). Об этом «Пятнице» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Практика короткого дневного отдыха, возможность заниматься личными вопросами или хобби параллельно с работой, а также просмотр сериалов в фоновом режиме — всё это составляющие концепции work-life blend. Данный подход подразумевает не жёсткое разделение работы и личной жизни, а их переплетение и сосуществование, приходя на смену привычному work-life balance, отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

Сидлецкая комментирует, что современные сотрудники ожидают от работодателей не просто формального «гибкого графика», а уважительного отношения к их личному времени. Около трети (29%) россиян стремятся к полной свободе и ориентации на результат, столько же — к гибкости с сохранением основных правил. Компании, осознающие это и предоставляющие сотрудникам большую самостоятельность, отказываясь от тотального контроля рабочего времени в пользу реальной продуктивности, выглядят более привлекательными для соискателей и, как правило, пользуются большей лояльностью со стороны своих работников.

Конечно, не все профессии допускают такую свободу. Однако, если эффективность работы не напрямую зависит от количества часов, проведённых в офисе или за компьютером, более мягкие подходы к графику могут даже способствовать повышению производительности и улучшению качества работы, подчёркивает Сидлецкая.

Хотя работодатели в большинстве случаев не указывают в вакансиях возможность дневного сна или power nap, на российском рынке существуют компании, оборудованные зонами отдыха, где сотрудники могут вздремнуть для восстановления сил. Кроме того, некоторые предлагают гибкое начало рабочего дня, учитывая потребности во сне, и указывают это в своих объявлениях о вакансиях.

