Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На пермском кинофестивале за 30 лет было показано 2000 фильмов
«Флаэртиана» празднует двойной юбилей
Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» празднует двойной юбилей: он проходит в Перми в 25-й раз, однако основан фестиваль был 30 лет назад – в 1995 году. В первое время он проходил не каждый год, отсюда разница в цифрах.
В связи с важной датой руководство фестиваля опубликовало юбилейную статистику. За 30 лет на «Флаэртиане» было показано более 2000 документальных фильмов из 87 стран мира. Эти показы посетило около 200 тыс. зрителей; в событиях фестиваля приняли участие около 1500 профессионалов: режиссёров, продюсеров, операторов, философов, антропологов, этнологов, модераторов и киноведов.
Эти цифры говорят о том, что фестиваль прочно утвердился в календаре российских кинособытий, при том, что конкуренция очень серьёзная: как напомнила директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева, только в перечне, который утвержден Министерством культуры Российской Федерации, значится 130 международных кинофестивалей, то есть на территории России каждый месяц таких фестивалей проходит порядка 10 − 11.
Нынешняя «Флаэртиана» пройдёт 19 – 25 сентября в молодёжном центре «Кристалл». В её программе – 108 фильмов. Билеты на большинство из них стоят по 280 руб., часть событий – бесплатные, в том числе кинопрограмма, посвящённая 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Открытие фестиваля пройдёт 19 сентября в 19:00, фильмом открытия стал «Древний лес. Хранитель жизни» (6 +) Ирины Шапман и Владислава Гришина. На закрытии фестиваля 25 сентября в 19:00 будет показан фильм – победитель международного конкурса.
