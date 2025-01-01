Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На пермском кинофестивале за 30 лет было показано 2000 фильмов «Флаэртиана» празднует двойной юбилей Поделиться Твитнуть

Влад Нелюбин

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» празднует двойной юбилей: он проходит в Перми в 25-й раз, однако основан фестиваль был 30 лет назад – в 1995 году. В первое время он проходил не каждый год, отсюда разница в цифрах.

В связи с важной датой руководство фестиваля опубликовало юбилейную статистику. За 30 лет на «Флаэртиане» было показано более 2000 документальных фильмов из 87 стран мира. Эти показы посетило около 200 тыс. зрителей; в событиях фестиваля приняли участие около 1500 профессионалов: режиссёров, продюсеров, операторов, философов, антропологов, этнологов, модераторов и киноведов.

Эти цифры говорят о том, что фестиваль прочно утвердился в календаре российских кинособытий, при том, что конкуренция очень серьёзная: как напомнила директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева, только в перечне, который утвержден Министерством культуры Российской Федерации, значится 130 международных кинофестивалей, то есть на территории России каждый месяц таких фестивалей проходит порядка 10 − 11.

Нынешняя «Флаэртиана» пройдёт 19 – 25 сентября в молодёжном центре «Кристалл». В её программе – 108 фильмов. Билеты на большинство из них стоят по 280 руб., часть событий – бесплатные, в том числе кинопрограмма, посвящённая 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Открытие фестиваля пройдёт 19 сентября в 19:00, фильмом открытия стал «Древний лес. Хранитель жизни» (6 +) Ирины Шапман и Владислава Гришина. На закрытии фестиваля 25 сентября в 19:00 будет показан фильм – победитель международного конкурса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.