С сентября в Перми применяют новые правила для выявления неиспользуемых участков земли

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, с начала сентября 2025 года в силу вступили новые параметры определения неиспользуемых земельных участков. Теперь земля может быть квалифицирована как неиспользуемая, если более 50% её площади захламлена, покрыта сорняками выше одного метра, либо дикорастущими кустарниками и деревьями, не являющимися частью ландшафтного дизайна. Данные изменения обусловлены Федеральным законом № 307-ФЗ, возлагающим на владельцев обязанность по освоению земли в течение трёх лет.

Отсутствие каких-либо сооружений на протяжении пяти лет на участке, выделенном под строительство, или семи лет на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, также рассматривается как признак неиспользования. Даже при наличии строения, оно обязано быть в удовлетворительном состоянии. Поврежденная кровля, стены или разбитые окна являются основанием для признания участка неиспользуемым.

«Специалисты земельного департамента используют эти критерии с 1 сентября при инспектировании земельных участков в Перми», — рассказали в департаменте.

Если участок признаётся неиспользуемым, владельцу может быть выписан административный штраф. Более того, по решению суда, земля под строительство может быть конфискована в случае, если она не разрабатывается и не используется по целевому назначению. Для участков, приобретённых до 1 марта 2025 года, трехлетний период освоения отсчитывается с этой даты, для остальных — с момента регистрации права собственности. Под освоением подразумевается приведение земельного участка в пригодное состояние для его целевого использования: под застройку, садоводство, огородничество или иные цели.

В земельном департаменте подчеркнули, что применение этих критериев способствует оперативной и систематической идентификации заброшенных участков в Перми.

