В Индустриальном районе Перми увеличат количество трамваев Это произойдёт после открытия движения до Осенцов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитета гордумы по экономическому развитию начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин рассказал о планах властей по дальнейшему запуску движения трамваев после реконструкции путей на ул. Мира.

Вопрос по трамвайному сообщению возник у депутата Антона Мелюхина. Он передал благодарность от жителей за запуск электротранспорта, но отметил, что трёх трамваев, которые курсируют на участке, недостаточно. В связи с этим депутат поинтересовался у чиновника, планируется ли увеличивать количества вагонов.

«На первом этапе запущено движение по ул. Мира — от Стахановской до школы №107. Следующим этапом у нас будет запускаться движение в Осенцы. Сейчас как раз идут подготовительные работы. При запуске трамваев в Осенцы, общее количество увеличится. И ждём с нетерпением, когда откроется трамвайная ветка в направлении центра города. С этим уже возобновится полноценное трамвайное движение», — рассказал Путин.

По словам начальника дептранса, на текущий момент на один трамвай приходится 400-500 человек за сутки, а стандартный пассажирок трамвая — от 1 тыс. человек.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 19 августа по обновлённым рельсам на ул.Мира начали курсировать трамваи. В частности, был запущен маршрут № 12 — от остановки «Стахановское кольцо» до остановки «Школа № 107». На линии работают «Львята». Полноценное восстановление трамвайного сообщения между центром города и Индустриальным районом будет после окончания масштабной реконструкции улиц Карпинского и Крисанова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.