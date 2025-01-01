В Индустриальном районе Перми увеличат количество трамваев
Это произойдёт после открытия движения до Осенцов
На заседании комитета гордумы по экономическому развитию начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин рассказал о планах властей по дальнейшему запуску движения трамваев после реконструкции путей на ул. Мира.
Вопрос по трамвайному сообщению возник у депутата Антона Мелюхина. Он передал благодарность от жителей за запуск электротранспорта, но отметил, что трёх трамваев, которые курсируют на участке, недостаточно. В связи с этим депутат поинтересовался у чиновника, планируется ли увеличивать количества вагонов.
«На первом этапе запущено движение по ул. Мира — от Стахановской до школы №107. Следующим этапом у нас будет запускаться движение в Осенцы. Сейчас как раз идут подготовительные работы. При запуске трамваев в Осенцы, общее количество увеличится. И ждём с нетерпением, когда откроется трамвайная ветка в направлении центра города. С этим уже возобновится полноценное трамвайное движение», — рассказал Путин.
По словам начальника дептранса, на текущий момент на один трамвай приходится 400-500 человек за сутки, а стандартный пассажирок трамвая — от 1 тыс. человек.
