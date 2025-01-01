Прокуратура защитит права раненого на СВО пермского волонтёра Доброволец стал инвалидом Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Прокуратура Пермского края, рассмотрела жалобу волонтёра, получившего ранение во время оказания гуманитарной помощи в зоне СВО. Гражданину, ставшему инвалидом, было отказано в предоставлении единовременной финансовой помощи из-за отсутствия документального подтверждения его волонтёрской работы в установленном порядке.

По результатам проверки руководителю благотворительной организации, чья бездеятельность привела к лишению волонтёра права на единовременную выплату, вынесено представление.

В интересах гражданина прокурором направлен иск в Мотовилихинский районный суд Перми с целью установления факта осуществления им волонтерской деятельности в зоне СВО.

Прокуратура следит за полным восстановлением прав гражданина, исполнившего свой гражданский долг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.