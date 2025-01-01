Из-за многочисленных нарушений в Прикамье опечатали частный дом престарелых В пансионате плохо кормили и лечили Поделиться Твитнуть

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) закрыли в Пермском крае частный дом престарелых. Прекратить работу организации, оказывающей услуги пожилым и инвалидам, постановил суд, рассмотрев исковое заявления надзорного органа к АНО, занимающейся социальной поддержкой граждан, пояснили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Инспекция, проведенная представителями уполномоченных органов, обнаружила систематические нарушения нормативных актов в сфере социального обслуживания и противопожарной безопасности. В частности, были отмечены проблемы с организацией питания и предоставлением социальных услуг, отсутствие условий для людей с ОВЗ. Работники не обеспечивали необходимый уход и медицинскую помощь пациентам. Помимо этого, здание не соответствовало требованиям, предъявляемым к учреждениям, оказывающим подобные услуги. Эти факторы послужили основанием для обращения в суд с просьбой о приостановлении деятельности данного социального учреждения.

В отдел судебных приставов поступило решение суда о применении обеспечительных мер в виде приостановки деятельности пансионата. В связи с безотлагательным характером судебного решения сотрудники ФССП незамедлительно выехали на место. При содействии Министерства социального развития Пермского края все жильцы были переведены в государственные учреждения социальной защиты. В настоящее время пансионат опечатан, деятельность организации временно прекращена.

