Грузовой причал в Перми перейдёт в краевую собственность Ранее он находился в собственности РФ

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края прекратил дело по иску краевого министерства транспорта к территориальному управлению Росимущества в Пермском крае. Изначально краевое ведомство добивалось признания права собственности Пермского края на грузовой причал длиной 165,4 м, расположенный в краевом центре по адресу Решетниковский спуск, 1.

В министерстве исходили из того, что данный объект должен быть безвозмездно передан из федеральной собственности в региональную, учитывая обязанности краевого правительства по обеспечению функционирования внутреннего водного транспорта для нужд населения в пределах региона.

В процессе судебного разбирательства истец отозвал свои требования. Представители министерства транспорта сообщили, что конфликт был разрешён до суда. В ведомстве изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что стороны пришли к соглашению о передаче причала из федеральной собственности в краевую.

