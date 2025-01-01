Ещё в двух округах Прикамья начался отопительный сезон Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

В двух округах Пермского края начинается отопительный сезон: в Добрянском округе он стартовал 15 сентября, а в Краснокамском округе — 16 сентября. Об этом, как пишет «Рифей», сообщили в местных администрациях.

Сначала тепло будет подаваться в образовательные и медицинские учреждения (школы, детские сады и больницы). Подключение жилых домов к отоплению запланировано с 22 сентября.

Как сообщили «Вести-Пермь», в Перми пока обогревают две клиники, где расположены послеоперационные отделения. Это сделано для защиты пациентов от переохлаждения.

Ранее «Новый компаньон» писал о старте отопительного сезона в Соликамском округе.

Напомним, в 2024 году в Перми запуск отопления был произведён 18 сентября.

