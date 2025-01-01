В Перми состоялись военные учения железнодорожных войск ЦВО Они отрабатывали варианты действий при нападении «диверсантов» Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья завершились военно-тактические учения железнодорожных войск Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно легенде, из-за действий «противника» были уничтожены автодорожный и железнодорожный мосты через Каму в Перми. Военные восстановили сообщение, организовав железнодорожную паромную переправу, способную пропускать до 300 вагонов и 200 единиц техники в сутки.

Во время работы переправы, подразделения охраны отразили атаку диверсантов на мототехнике и оказали помощь раненым. Речные патрули уничтожили катера и безэкипажные суда с помощью крупнокалиберных пулемётов и дронов-камикадзе. Также были отражены атаки легкого самолета, проведена маскировка переправы дымом, уничтожен вражеский десант.

В завершение учений железнодорожные войска продемонстрировали тушение пожара на путях с использованием пожарного поезда, ликвидацию возгорания переправы пожарным катером и быстрое восстановление работы переправы.

После заключительных действий состоялась церемония закрытия учений. Лучших военнослужащих наградили медалями и грамотами, а также вручили подарки.

Как ранее писал «Новый компаньон», аналогичные тренировки проводились в Перми 8 сентября. Впоследствии, пользователи соцсетей поделились опасениями, увидев над городом самолет Ан-2, летевший очень низко. Граждане слышали звуки стрельбы и взрывов, а также видели десантирующихся парашютистов. В региональном минтербезе тогда заявили, что в Перми проходили запланированные учения Министерства обороны.

По словам представителей ведомства, цель этих учений заключалась в отработке мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных происшествий.

