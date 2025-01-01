Председатель ТСН в Перми оплачивала собственные штрафы за счёт владельцев жилья Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми председатель товарищества собственников недвижимости (ТСН) оплачивала административные штрафы, назначенные ей как должностному лицу, за счёт средств собственников. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Прокуратура Мотовилихинского района сообщила о результатах проверки, проведённой в одном из многоквартирных домов на бульваре Гагарина. Поводом стало обращение местного жителя.





«Установлено, что председатель правления осуществляла оплату административных штрафов, назначенных ей как должностному лицу, за счёт денежных средств товарищества собственников недвижимости», — отметили в краевой прокуратуре.





По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая с использованием служебного положения). Расследование контролирует районная прокуратура.





Ранее «Новый компаньон» писал, что прокуратура в Прикамье завела дело за отключение горячей воды на месяц.

