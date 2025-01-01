Алёна Бронникова Заксобрание Пермского края ищет перевозчика депутатов за 57 млн рублей Услуги по контракту будут оказаны в течение года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Пермского края объявило аукцион по организации перевозок пассажиров легковыми автомобилями. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,04 млн руб.

Срок начала оказания услуг — 1 ноября 2025 года, срок окончания — 31 октября 2026 года. Срок окончания исполнения контракта — 31 декабря 2026 года. Источник финансирования: федеральные и краевые средства.

Как указано в техзадании, одновременно может быть предоставлено до 10 кольцевых (на основании письменной заявки) и до 20 закреплённых транспортных средств (без разовой заявки, по будням, не менее семи часов в день). Автомобили должны быть поставлены на госучёт, чистыми, без запахов, заправленными. Водителям необходимо проходить предрейсовые осмотры, иметь водительский стаж не менее трёх лет, опрятный внешний вид, свободно ориентироваться в маршрутах, выбирать маршрут, который займёт наименьшее время.

По разовой заявке будут привлекаться автомобили не ранее 2018 года выпуска, с рабочим объёмом двигателя не менее 2,3 тыс. куб. см, мощностью не менее 133 кВт (не менее 181 л.с.), с автоматической коробкой передач, не менее шести ступеней, оборудованные антиблокировочной тормозной системой, фронтальными подушками безопасности, раздельным климат-контролем, датчиками света и дождя.

В качестве закреплённого транспорта должны быть предоставлены аналогичные автомобили или с полным приводом, не ранее 2016 года выпуска, объёмом двигателя не менее 2,9 тыс. куб. см, мощностью не менее 228 кВт (не менее 310 л.с.), с автоматической коробкой передач, не менее семи ступеней, оборудованные адаптивной подвеской, ABS, противобуксовочной системой, фронтальными и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности для передних и задних пассажиров и автоматическим, раздельным контролем климата.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе — 19 сентября. Итоги станут известны 23 сентября.

По данным госзакупок, соответствующий аукцион заксобрание проводит ежегодно. С 2019 года начальная цена за аналогичные услуги составляла 53,03 млн руб., в 2024 году выросла до 55,03 млн. Победителем становилось ООО «Транссервис». Общество зарегистрировано в 2011 году, для осуществления деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта. Чистая прибыль в прошлом году составила 2 млн руб. Является поставщиком по 33 госконтрактам на общую сумму 642 млн руб. Основные заказчики — заксобрание, минимущества Прикамья, Пермская гордума.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми ищут компанию для перевозки депутатов Госдумы и сенаторов в Пермском крае до октября 2027 года. Исполнитель должен иметь парк CITROEN C5 AIRCROSS или Haval JOLION. Стоимость услуг оценили в 8 млн руб. Победителем стало автотранспортное предприятие ООО «Управление бизнес-авиацией и наземным транспортом по Пермскому краю».

