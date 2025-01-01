Перевозку депутатов Госдумы и сенаторов в Пермском крае оценили в 8 млн рублей Исполнитель должен иметь парк CITROEN C5 AIRCROSS или Haval JOLION Поделиться Твитнуть

В Пермском крае объявлен тендер на предоставление услуг автомобильных перевозок для сенаторов и депутатов Государственной думы РФ по территории Перми и края до октября 2027 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 8 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Приём заявок продлится до 27 августа, исполнителя назовут 29 августа.

Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен обеспечить транспортное обслуживание депутатов и сенаторов, представляющих Пермский край, на территории региона. В качестве автомобилей указаны CITROEN C5 AIRCROSS или Haval JOLION, выпущенные не ранее пяти лет назад и оснащённые системой кондиционирования или климат-контроля. Требования к автомобилям в техзадании указаны в соответствии с письмом Минпромторга России от 4 апреля 2025 года, созданного во исполнение поручения президента РФ от 3 сентября 2023 года.

Перевозчик обязан предоставлять автомобиль в течение 30 минут после получения заявки диспетчером. В случае выезда за пределы Перми заявка направляется по электронной почте не менее чем за час до предполагаемой поездки. Одновременно подрядчик должен предоставлять до восьми автотранспортных средств.

Исполнитель за свой счёт должен обеспечить наличие в салоне щётки для одежды и губки для обуви. Водители обязаны соблюдать правила вежливости, обеспечивать безопасное вождение и воздерживаться от курения в салоне.

Напомним, год назад подобные услуги были оценены в 6 млн руб.

