Перевозку депутатов Госдумы и сенаторов в Пермском крае оценили в 8 млн рублей
Исполнитель должен иметь парк CITROEN C5 AIRCROSS или Haval JOLION
В Пермском крае объявлен тендер на предоставление услуг автомобильных перевозок для сенаторов и депутатов Государственной думы РФ по территории Перми и края до октября 2027 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 8 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Приём заявок продлится до 27 августа, исполнителя назовут 29 августа.
Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен обеспечить транспортное обслуживание депутатов и сенаторов, представляющих Пермский край, на территории региона. В качестве автомобилей указаны CITROEN C5 AIRCROSS или Haval JOLION, выпущенные не ранее пяти лет назад и оснащённые системой кондиционирования или климат-контроля. Требования к автомобилям в техзадании указаны в соответствии с письмом Минпромторга России от 4 апреля 2025 года, созданного во исполнение поручения президента РФ от 3 сентября 2023 года.
Напомним, год назад подобные услуги были оценены в 6 млн руб.
