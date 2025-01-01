Полиция Прикамья за неделю задержала 19 находившихся в розыске преступников
Также были найдены трое пропавших без вести
В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги недели по розыску преступников и пропавших без вести. О результатах сообщили в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе полицейские региона задержали 19 подозреваемых, находящихся в розыске, а также троих пропавших без вести детей.
Сообщается, что каждый пропавший ребёнок ставится на учёт в бюро регистрации несчастных случаев.
«Сотрудники этого подразделения работают круглосуточно. В режиме реального времени осуществляют мониторинг сообщений о преступлениях, розыске людей и обнаружении трупов, в том числе неопознанных. Они непосредственно и в кратчайшие сроки проводят сверку поступающей информации с имеющимися учётами на предмет выявления разыскиваемых граждан», — добавили в ведомстве.
Напомним, с 1 по 7 сентября полицейские задержали 29 преступников, а также нашли семь пропавших без вести людей.
