Полиция Прикамья за неделю задержала 19 находившихся в розыске преступников Также были найдены трое пропавших без вести

Константин Долгановский

В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги недели по розыску преступников и пропавших без вести. О результатах сообщили в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе полицейские региона задержали 19 подозреваемых, находящихся в розыске, а также троих пропавших без вести детей.





Сообщается, что каждый пропавший ребёнок ставится на учёт в бюро регистрации несчастных случаев.





«Сотрудники этого подразделения работают круглосуточно. В режиме реального времени осуществляют мониторинг сообщений о преступлениях, розыске людей и обнаружении трупов, в том числе неопознанных. Они непосредственно и в кратчайшие сроки проводят сверку поступающей информации с имеющимися учётами на предмет выявления разыскиваемых граждан», — добавили в ведомстве.





