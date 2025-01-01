Полиция Прикамья за неделю задержала 29 находившихся в розыске преступников Также были найдены семь пропавших без вести Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГУ МВД России по Пермскому краю повели итоги недели по розыску преступников и пропавших без вести. О результатах мероприятий сообщили в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе полицейские региона задержали 29 преступников, находящихся в розыске, а также семь пропавших без вести, среди которых трое несовершеннолетних.





Сообщается, что каждый пропавший ставится на учёт в бюро регистрации несчастных случаев.





«Сотрудники этого подразделения работают круглосуточно. В режиме реального времени осуществляют мониторинг сообщений о преступлениях, розыске людей и обнаружении трупов, в том числе неопознанных. Они непосредственно и в кратчайшие сроки проводят сверку поступающей информации с имеющимися учетами на предмет выявления разыскиваемых граждан», — написано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.